The following are the top three Siskiyou County age-group finishers from the Mount Shasta July 4th race.

2-mile girls5 and under 2. Neva Campbell, Mt. Shasta, 25:296-7 1. Finley Bainbridge, Mt. Shasta, 17:28 3. Fern Bainbridge, Weed, 19:378-9 1. Vivian Cummings, Yreka, 16:34 2. Gillian Campbell, Mt. Shasta, 17:3212-13 1. Madeline Towner, Weed, 14:05 – overall female winner2. Isabella Beilke, Montague, 15:4714-15 3. Laurel Hight, Mt. Shasta, 20:2216-18 3. Chanel Berg, Mt. Shasta, 17:252-mile boys 5 and under 2.Christopher Bonner, Mt. Shasta, 19:086-7 1. Isaac Ramirez, Weed, 17:128-9 1. Jaxson Hedlund, Mt. Shasta, 15:19 3. Chuck Johnson, Mt. Shasta, 16:3510-11 1. Bryan Berry, Yreka, 13:59 3. Elliot Bainbridge, Weed, 15:5812-13 3. Jacob Chapman, Mt. Shasta, 15:4414-15 1. Nathaniel Bekaert, Mt. Shasta, 12:515-mile women1-12 2. Kaydence Reagan, Dunsmuir, 49:0013-15 2. Sylva Carpenter, Mt. Shasta, 42:54 3. Callahan Zediker, Montague, 46:5816-19 1. Marissa Bonivert, Mt. Shasta, 37:2820-24 1. Mallory Ward, Yreka, 34:31 – overall female winner 2. Abby Damschroeder, Mt. Shasta, 41:04 3. Caroline Ristuccia, Weed, 44:2025-29 2. Alyssa Winkelman, Mt. Shasta, 38:0130-34 1. Jenna Kane, Mt. Shasta, 37:04 2. Liza Knight, Mt. Shasta, 38:4035-39 3. Olivia Vaughan, Mt. Shasta, 40:2045-49 1. Evelyn Palmer, Mt. Shasta, 41:39 2. Malou Shannon, Mt. Shasta, 41:3955-59 3. Jenine Hoisington, Montague, 41:1160-64 2. Renee Thomas, Mt. Shasta, 48:03 3. Pamela Neronha, Mt. Shasta, 51:0170-74 1. Chizuko Cody, Weed, 1:02:20, 2. Leslie Blankenship, Montague, 1:03:243. Suzanne Ducharme, Mt. Shasta, 1:04:32Athena 1. Dana Detwiler, Mt. Shasta, 41:135-mile men1-12 3. Miles Miller, Weed, 45:5413-15 1. Drew Hering, Mt. Shasta, 29:26 3. Isaac Hernandez, Dunsmuir, 34:4616-19 1. Alexis Ramirez, Weed, 27:55 2. Blake Chitwood, Yreka, 28:4920-29 1. Chris Morzenti, Dunsmuir, 24:59 – new course record 2. Michael Gengo, Weed, 29:1530-34 2. Kale Coppin, Weed, 30:59 3. Ben Wu Combe, Dunsmuir, 33:2450-54 1. Mark Hilsenberg, Weed, 33:5755-59 1. Frank Ward, Yreka, 34:2860-64 3. Steve Neill, Yreka, 36:4270-74 2. Tom Morris, Mt. Shasta, 45:4575-79 1. Jimmy McCullough, Mt. Shasta, 45:1680-84 1. Neil Heiman, Mt. Shasta, 1:29:1185-89 1. Phillip Neiman, Mt. Shasta, 1:29:5790+ 2. Dwight Roberts, Yreka, 1:50:25Clydesdale 2. Kyle Mikolajczyk